Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.
Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:
Ankaragücü 1-1 Kayserispor
Antalyaspor 2-2 Kayserispor
Konyaspor 2-1 Kayserispor
Göztepe 4-0 Kayserispor
Yeni Malatya 4-0 Kayserispor
Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor
Beşiktaş 4-1 Kayserispor
Gaziantep 3-0 Kayserispor
Trabzonspor 6-2 Kayserispor
Alanyaspor 5-1 Kayserispor
Galatasaray 4-1 Kayserispor
Denizlispor 0-1 Kayserispor
Kasımpaşa 5-1 Kayserispor
Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
Sivasspor 0-2 Kayserispor
Ç.Rizespor 3-2 Kayserispor
M.Başakşehir 1-0 Kayserispor - KAYSERİ
Kaynak: İHA