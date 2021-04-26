Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil