Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki son antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmanı Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da takip etti.