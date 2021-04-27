Kayserispor, Denizlispor maçına hazır
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Kayserispor, Denizlispor maçına hazır

Kayserispor, Denizlispor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 38. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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