Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, 35 puanla 19. sırada girdiği Süper Lig'in 38. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde yaptı. Kayserispor'da Miguel Lopes, Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren sarı-kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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