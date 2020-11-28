Kayserispor'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

28.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:08
Kayserispor'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 10'uncu haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, yan top ve şut çalıştı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Kayserispor'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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