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Kayserispor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor'dan Yeni Malatyaspor'a
23.05.2020 00:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:09

Kayserispor Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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