Kayserispor'dan Yalçın Koşukavak açıklaması
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Kayserispor'dan Yalçın Koşukavak açıklaması

15.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:13
Kayserispor'dan Yalçın Koşukavak açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerini yalanlandı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerini yalanlandı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından 'Kamuoyu Bilgilendirme' başlığı ile yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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