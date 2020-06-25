Kayserispor'dan Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:54
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Van'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA