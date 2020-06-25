Kayserispor'dan Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Van'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA