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Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

22.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:45
Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, korona virüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Korona Virüs ile ilgili olarak, "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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