Kayserispor'dan Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı
Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
02.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:25
Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.
Kaynak: AA