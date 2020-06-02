Kayserispor'dan Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun." denildi. Kaynak: AA