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Kayserispor'dan öğretmenlere jest

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Kayserispor'dan öğretmenlere jest

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor kulübü, 24 Kasım öğretmenler günü nedeni ile öğretmenlere jest yaparak maça davet etti.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor kulübü, 24 Kasım öğretmenler günü nedeni ile öğretmenlere jest yaparak maça davet etti.

Kayserispor kulübü, 24 Kasım Günü kutlanan Öğretmenler Günü nedeni ile bu yılki kutlamalar çerçevesinde bazı öğretmenleri Kadir Has Stadı'na davet etti. Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig maçına davet edilen öğretmenlere çiçek verildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından Öğretmenlere çiçek verilip günleri kutlandı.

Kadir Has Stadı'nda localarda misafir edilen öğretmenler, sarı kırmızılı takıma başarılar dilerken Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı da, "Ben de bir öğretmen kızıyım. Başta annem olmak üzere, burada olan öğretmenlerin, kendi öğretmenlerimin, Türkiye'deki bütün emektar öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Göztepe başkanı Mehmet Sepil de öğretmenler gününü kutlarken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte öğretmenlere çiçek ve Kayserispor atkısı armağan etti. - KAYSERİ

Kayserispor'dan öğretmenlere jest

Kayserispor'dan öğretmenlere jest

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