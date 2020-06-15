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Kayserispor'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kayserispor'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
15.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:45

Hes Kablo Kayserispor kulübü, Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Dün akşak Rize Didi Stadı'nda oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında sakatlanan ve sağ ayağında kırık tespit edilen kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajları yayınlandı. Süper Lig takımları sosyal paylaşım sitelerinden Galatasaray takımının kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun dileklerini iletirken Hes Kablo Kayserispor kulübü de, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz" mesajı yayınladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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