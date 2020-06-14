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Kayserispor'dan Muslera için geçmiş olsun mesajı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kayserispor'dan Muslera için geçmiş olsun mesajı
14.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:29

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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