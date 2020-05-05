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Kayserispor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan MKE Ankaragücü'ne
05.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:28

Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza ve futbolcunuzun sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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