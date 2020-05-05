Kayserispor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı
05.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:28
Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza ve futbolcunuzun sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA