Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı.
31.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:38
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı.
Gözbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;"Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız.
#BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz."
Kaynak: DHA