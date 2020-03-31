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Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı.

31.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:38
Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı. 

Gözbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız.

#BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz."


Kaynak: DHA

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