Kayserispor'dan Mehmetçik'e Moral Ziyareti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli görevler üstlenen birliklerden 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti.

Kulüp başkanı Erol Bedir ile yönetici ve futbolcular, takım otobüsüyle Kayseri'nin Talas ilçesindeki 1. Komando Tugayı'na giderek komutanlar ve askerlerle görüştü.

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkin görev yapan askerlerin bağlı olduğu tugayda yaklaşık 1 saat kalan Kayserispor kafilesi, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birliğin girişindeki Komandolar Anıtı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, Türkiye'nin en önemli komando birliklerinden birine moral ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Bu birliğin terörle mücadelede yurt içinde ve sınır dışında önemli görevler üstlenip şehitler verdiğini belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Orijinal adıyla 1. Komando Tugayı meşhur adıyla Kayseri Komando Tugayı'na moral ziyareti yapmak istedik. Komutanlar sağ olsun bu talebimizi kabul etti. Biz de ziyaret gerçekleştirdik. Türkiye, yıllardır büyük sıkıntılar içinde içeride ve dışarıda birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmak isteyen, bize rahat vermek istemeyen düşmanlara karşı mücadele veriyor. 80 milyon olarak bu mücadeleyi dualarımızla destekliyoruz. Bu mücadele içerisinde bir birlik var ki o da Kayseri Komando Tugayı. Nerede bir sıkıntı varsa oraya Hızır gibi yetişiyor. Allah onlardan razı olsun. Şu anda da Afrin'deki operasyonda şehit olan askerlerimizin yarısı bu tugaydan. Bu vesileyle ben takımımız ve taraftarlarımız adına bu mücadeleyi veren tüm güvenlik güçlerini dualarla yad ediyorum. Allah onları başarılı ve muzaffer kılsın. Bizler bugün şehirlerimizde, evlerimizde rahat rahat uyuyorsak, çocuklarımıza sarılabiliyorsak bu insanların sayesinde. Haklarını helal etsinler. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Takım kaptanı Umut Bulut da Afrin'de teröristlere karşı önemli mücadele veren askerlere destek olmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün askerleri ziyarete geldik. Tüm askerlerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde ülkemiz dimdik ayakta ve bizler evlerimizde rahatça uyuyoruz. Biz de moral amaçlı komutanlarımızın yanına geldik. Onlara bu zorlu süreçte moral verebildiysek ne mutlu bize. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, vatanımıza milletimize Rabbim zeval vermesin." diye konuştu.