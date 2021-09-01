Kayserispor'dan "lisans engeli" açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bazı basın yayın organlarında yer alanın aksine kulübün lisans engeli bulunmadığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bazı basın yayın organlarında yer alanın aksine kulübün lisans engeli bulunmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında yer alan Bilal Başacıkoğlu ile ilgili ödeme yapılmış olup, kulübümüzün herhangi bir lisansa engel borcu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin