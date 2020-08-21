Kayserispor'dan, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasına ilişkin paylaşım Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi tarafından Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürler." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA