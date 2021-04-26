Kayserispor'dan Hamzaoğlu açıklaması
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Kayserispor'dan Hamzaoğlu açıklaması

Kayserispor'dan Hamzaoğlu açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken küme düşme hattı içerisinde bulunan Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Kayserispor ligde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip 2 mağlubiyet 4 beraberlik alırken hiç kazanamadı. Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Hamza Hamzaoğlu döneminde Kayserispor şu maçlara çıktı:

Kayserispor-Göztepe 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 0-1

Konyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2

Beşiktaş-Kayserispor 3-1 - KAYSERİ

Kayserispor'dan Hamzaoğlu açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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