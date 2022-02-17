Kayserispor'dan Giresunspor maçında taraftara "plaka indirimi"

Süper Toto Süper Lig ekiplerin Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasında konuk edeceği GZT Giresunspor maçında bazı bilet fiyatlarını 3,80 liraya indirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada güney ve kuzey alt tribün bilet fiyatı 3,80 liraya indirildi.

"#tam38" etiketi ile yapılan açıklamada, "Büyük Kayserispor taraftarı. Bu hafta puanımızı plakamız '38' yapmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle sadece bu maça özel güney alt ve kuzey alt-üst tribün bilet fiyatını 3,80 lira olarak değiştiriyoruz. Biletlerin satışa çıktığı salı gününden itibaren bilet alan taraftarımızı isterse kalan tutarı Passolig kartlarına iade edeceğiz veya bir sonraki iç saha maçında misafir edeceğiz." ifadelerine yer verildi.