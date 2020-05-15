Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı Kayserispor Kulübü, Galatasaray'da bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübü, Galatasaray'da bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA