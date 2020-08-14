Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Hes Kablo Kayserispor, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs (covid-19) testi sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:11
Hes Kablo Kayserispor, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs (covid-19) testi sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, " Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuz ile personelinizin kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Kaynak: İHA