Kayserispor'dan "evde kal" çağrısı Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz ve sarı-kırmızılı futbolcular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz ve sarı-kırmızılı futbolcular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetici ve futbolcuları, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak "evde kal" çağrısında bulundu.

Futbolculardan Lung, Campanharo, Diego, Henrique, Mert Kula ile Enver Cenk Şahin, Türkçe ve İngilizce "evde kal" mesajı verirken, kulübün başkan yardımcısı Mustafa Tokgöz ise "Artık hepimizin bir görevi var. Toplumumuz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için, bu güzel vatanın güzel insanları için lütfen 'evde kal' Türkiye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA