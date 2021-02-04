Kayserispor'dan DMD'li çocuklara destek

DMD Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Taylan Çakır, Alanyaspor maçında tribüne pankartlarını asarak farkındalık çalışmalarına destek veren Kayserispor'a teşekkür etti.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, DMD'nin (Duchenne Muscular Dystrophy) ilerleyici bir kas hastalığı olduğunu ve ülkede binlerce çocuğun henüz tedavisi bulunmayan bu hastalıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Çakır, 3 yaş civarı merdiven inip çıkmada güçlük ve çeşitli hareketlerde kısıtlılıkla kendini belli eden DMD'nin, 8-10 yaşlarında çocukların yürüme yetisini kaybetmesine, 20'li yaşlarda solunum ve kardiyak problemlerle onları hayattan koparan bir hastalık olduğunu anlattı.

DMD'li çocukların toplumsal hayatın içinde var olması ve her alanda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bir araya gelen ailelerin DMD Aileleri Derneği'ni kurarak çocukları için çalışmaya başladıklarını ifade eden Çakır, dün oynanan Kayserispor-Alanyaspor maçında "Binlerce DMD kas hastası çocuğun farkında mıyız?" yazılı pankartı stada asarak DMD'li çocuklara destek olan Kayserispor'a teşekkür etti.

Futbol kulüplerinin genelde erkek çocuklarda görülen ve en büyük hayallerinden biri futbol oynayabilmek olan DMD'li çocuklardan desteklerini esirgemediklerini vurgulayan Çakır, "3 Şubat günü Alanyaspor'u evinde ağırlayan Kayserispor'a stada pankartımızı asarak farkındalık çalışmalarımıza destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Kayserispor daha önce de ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklar için ayakkabılarını çıkarıp fotoğraf çekerek #shoesfordmd kampanyamıza destek veren duyarlı futbol kulüplerinden biri olmuştur. Çocuklarımızın sosyal hayatta yaşadığı sorunları çözmek ancak toplumsal farkındalıkla mümkün olacaktır. Bu yüzden toplumun her kesimini DMD'li çocuklarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayın DMD'li çocukların hayata tutunması toplum desteğiyle mümkün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya