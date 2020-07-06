Kayserispor'dan ayrılan Alpay Çelebi'den veda mesajı Sezon başında Beşiktaş'tan kiralan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alpay, Kayserispor'da istediğini yapamadığını belirterek, "Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkürler Kayserispor." ifadelerini kullandı.

Alpay Çelebi, ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Kaynak: AA