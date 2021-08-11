Kayserispor'dan 'aşı' çağrısı
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Kayserispor'dan 'aşı' çağrısı

Kayserispor'dan 'aşı' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile Kayserilileri aşı olmaya davet etti.

Kayserispor, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile Kayserilileri aşı olmaya davet etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sosyal medya hesaplarından aşı çağrısında bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı karar sonrası yeni sezonda takımların taraftarları deplasmanda yer alamayacak ve aşı yaptırmayanların stadyumlara alınmayacak kararından sonra Kayserispor Kulübü, yaptığı paylaşımda vatandaşları aşıya davet etti. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve oyunculardan Uğur Demirok, İlhan Parlak, Bernard Mensah, Dimitiros Kolovetsios ve Doğan, verdikleri mesajda koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde aşının önemine dikkat çekti.

Tüm Kayserilileri aşıya davet eden başkan Berna Gözbaşı, "Sevgili Kayserililer. Yukatel Kayserispor olarak biz bu sene mavi renkteyiz. Şehrimize de mavi yakışır. Aşı olmayan bütün Kayserilileri aşı olmaya davet ediyoruz. Hepinizi sosyal hayatta ve tribünlerimizde görmek istiyoruz. Haydi, Kayserililer, hep birlikte maviye dönelim" dedi. - KAYSERİ

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Kayserispor'dan 'aşı' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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