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Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, altyapısında forma giyen 3 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

14.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:54
Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, altyapısında forma giyen 3 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor, altyapısında oynayan ve gelecek vadeden Abdulkadir Taşdan (17), Talha Sarıarslan (16) ve Muhammed Eren Arıkan (15) ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp yöneticileri, altyapı antrenörleri ve oyuncuların aileleri yer aldı. Kulüp yöneticileri, futbolcuların yetişmesinde emeği geçen tüm altyapı antrenörlerine ve ailelere teşekkür etti.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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