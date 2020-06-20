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Kayserispor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor'dan Akhisarspor'a
20.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:01

Kayserispor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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