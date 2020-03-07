Kayserispor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yarışma

07.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:40

Kayserispor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kayserispor" temalı video ve fotoğraf yarışması başlattı.

Sosyal medyada "#KayserisporKadınlarlaGüçlü" hashtagiyle başlatılan yarışmada tweeti en çok retweetlenenlere Kayserispor forması hediye edilecek.

Yarın oynanacak Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkacak futbolcuların hediye edileceği formaları, Berna Gözbaşı ve futbolcular tarafından imzalanacak.

Erkeklerin de katılabileceği yarışmada formalar kadınlara hediye edilecek.

Kaynak: AA