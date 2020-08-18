Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde aralıksız sürdürüyor.
18.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:24
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde aralıksız sürdürüyor.Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde antrenman yapan sarı-kırmızılılar kondisyon, fitness ve çift kale maç yaptı.Öte yandan, Hes Kablo Kayserispor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA