Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor
SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Pazartesi günü koronavirüs testinden geçtikten sonra yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
06.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:15
SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Pazartesi günü koronavirüs testinden geçtikten sonra yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
2019-2020 sezonunu 18'inci sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon çalışmalarına Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 16.00'da Covid-19 testine girecek. Aynı günün akşamı saat 19.00'da sezonun ilk antrenmanına çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA