Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
21.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:18
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA