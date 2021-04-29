Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
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Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.   

Ligin 38'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlipor'u ile karşılaşan ve sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor, ara vermeden Helenex Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Denizlispor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenileme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 1.5 saate yakın kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

 


Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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