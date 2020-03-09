Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular koşu ve rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA