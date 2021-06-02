Kayserispor'da yeni formalar için yarışma başlatıldı
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Kayserispor'da yeni formalar için yarışma başlatıldı

Kayserispor'da yeni formalar için yarışma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor kulübü, yeni sezonda da forma, eşofman ve antrenman malzemeleri için mevcut firma ile anlaşmasını sürdürecek.

Kayserispor kulübü, yeni sezonda da forma, eşofman ve antrenman malzemeleri için mevcut firma ile anlaşmasını sürdürecek. Başkan Berna Gözbaşı, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da forma tasarım yarışması yaptıklarını dile getirdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor taraftarlarımızdan en çok aldığım sorulardan birisi de bu. Nike firmasından şikayetleri var. Ama yaptığımız girişimler neticesinde kulübümüze en uygun firmanın bu olduğu kanaatindeyim. Yeni sez onda da onlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen sezon yaptıkları forma tasarım yarışmasını bu sezon için de yaptıklarını dile getiren Başkan Gözbaşı, "Geçen sezon Erciyes izohips forması birinci olmuştu. Bu sezon da taraftarlarımız birbirinden güzel forma tasarımı yapacaklarına inanıyorum" cümlelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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