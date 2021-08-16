Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı
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Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezonun 38'inci haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Feerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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