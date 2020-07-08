Kayserispor'da virüs testleri temiz Hes Kablo Kayserispor, 13 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçı öncesinde korona virüs testine girdi.

Hes Kablo Kayserispor, 13 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçı öncesinde korona virüs testine girdi.

Kayserispor'un resmi sosyal meydya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Temmuz 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid - 19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Komuoyuna saygı ile duyururuz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA