Kayserispor'da virüs testleri temiz
Hes Kablo Kayserispor, 13 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçı öncesinde korona virüs testine girdi.
08.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:28
Hes Kablo Kayserispor, 13 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçı öncesinde korona virüs testine girdi.
Kayserispor'un resmi sosyal meydya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"7 Temmuz 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid - 19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Komuoyuna saygı ile duyururuz." - KAYSERİ
Kaynak: İHA