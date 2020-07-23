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Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasına 32 puanla 17'nci sırada giren Hes Kablo Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
23.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:34

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasına 32 puanla 17'nci sırada giren Hes Kablo Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını sürdüren futbolcular, çalışmaya 5'e 2 ve ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanın ikinci kısmında top sürme ve çift kale maç yaptı.

- Kayseri

Kaynak: DHA

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