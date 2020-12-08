Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

08.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:36
Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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