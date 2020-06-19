Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
19.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:05
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet ve futbolcular ile personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA