Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbola Geri Do¨nu¨s¸ O¨neri Protokolu¨ kapsamında teknik heyet ve futbolcular ile personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA