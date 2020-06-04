Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.
04.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:59
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbola Geri Do¨nu¨s¸ O¨neri Protokolu¨ kapsamında teknik heyet ve futbolcular ile personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA