Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
17.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:24
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, Futbola Geri Do¨nu¨s¸ O¨neri Protokolu¨ kapsamında 15 Mayıs'ta futbolculara, teknik heyete ve personele Kovid-19 testi uygulandığını belirtti.
Tokgöz, "Yapılan tetkiklerde yeni tip koronaviru¨s bulgularına rastlanmamıs¸tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA