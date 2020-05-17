Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, Futbola Geri Do¨nu¨s¸ O¨neri Protokolu¨ kapsamında 15 Mayıs'ta futbolculara, teknik heyete ve personele Kovid-19 testi uygulandığını belirtti. Tokgöz, "Yapılan tetkiklerde yeni tip koronaviru¨s bulgularına rastlanmamıs¸tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA