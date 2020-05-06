Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular koronavirüs testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüs testinden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüs testinden geçti.

Süper Lig ekiplerin, yeniden takım antrenmanlarının programlarını yaparken, bir yandan da koronavirüs testleri devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor yönetimi; koronavirüs tedbirleri kapsamında teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarını testten geçirdi. Kulüp tesislerinde yapılan testlerin ardından teknik heyet ve futbolcular odalara yerleştirildi. Sarı-kırmızılı yönetimden edinilen bilgiye göre, 2 gün içinde çıkacak test sonuçlarına göre antrenmanlar başlayacak.

Kaynak: DHA