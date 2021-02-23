Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Petrescu'nun karşılıklı anlaşma sonucunda takımdan ayrıldığını söyledi.

Kulübün resmi internet sitesinde ise "Teşekkürler Dan Petrescu. Teknik direktörümüz Dan Petrescu ile ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Dan Petrescu, Kayseri temsilcisiyle ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin