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Kayserispor'da sportif direktör Ali Naibi istifa etti

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Kayserispor'da sportif direktör Ali Naibi istifa etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da sportif direktörlük görevini yürüten Ali Naibi istifa etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da sportif direktörlük görevini yürüten Ali Naibi istifa etti.

29 Mayıs 2021 tarihinde Kayserispor'un sportif direktörlük görevine getirilen Ali Naibi görevinden istifa etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Ali Naibi ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
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