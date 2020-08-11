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Kayserispor'da şok istifa

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz istifa etti.

Kayserispor'da şok istifa
11.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:55

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz istifa etti.

Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmenin hesaplarını yapan Hes Kablo Kayserispor'da şok bir istifa haberi geldi. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, istifasını açıkladı. Mustafa Tokgöz açıklamasında, "26 Haziran 2019 tarihinde yönetim kuruluna seçildiğim ve daha sonrasında çeşitli görevler aldığım Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden ve üstlendiğim görevlerden büyük üzüntü duyarak istifa ediyorum. Benim için çok ama çok değerli, kıymeti tarife mümkün olmayan 14 ay geçirdiğim, her duyguyu zirvede yaşadığım, çok güzel hatıralar biriktirdiğim bu zamanları bir ömür boyunca kalbimde taşıyacağımı belirtmek isterim. Görev aldığım süre boyunca tanıştığım onca güzel insana, gerek keyifli gerek geçirdiğimiz stresli zamanlarda bana eşlik ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Tüm kulüp çalışanlarımız başta olmak üzere, teknik heyetimize, yönetim kurulu üyelerimize, Başkanımız Berna Gözbaşı'na bu zor görevde başarılar dilerim. Son olarak taraftarımıza; yönetim kurulunun aldığı kararların arkasında dimdik durması gerektiği, atılan temellerin yeni oluşumun uzun süreli olması yönünde planlandığı ve bu süreçte en çok ihtiyacımız olanın sabır olduğunu üzerine basarak hatırlatmak isterim. Çok zor denklemleri olan bu güzel camiada yerelden ulusala yayılmasını temenni ettiğim birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek olması dileğiyle yaşasın Kayserispor" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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