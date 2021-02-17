Kayserispor'da Sivasspor mesaisi sürüyor
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Kayserispor'da Sivasspor mesaisi sürüyor

17.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:26
Kayserispor'da Sivasspor mesaisi sürüyor

HES Kablo Kayserispor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

HES Kablo Kayserispor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kayserispor'da Sivasspor mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Sivasspor mesaisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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