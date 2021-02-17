Kayserispor'da Sivasspor mesaisi sürüyor

HES Kablo Kayserispor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN