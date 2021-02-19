Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

19.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:10
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde şut çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Hes Kablo Kayserispor'un, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı müsabaka Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 


Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Deniz Türüç Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:11:44. #1.16#
title