Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
19.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:10
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde şut çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Hes Kablo Kayserispor'un, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı müsabaka Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN