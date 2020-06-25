Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Robert Prosinceki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve düz koşu koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA